Буш вивіз до Техасу 2 літаки власних речей

Попередник чинного президента США - Джордж Буш - зустрів цю ніч у себе вдома, в штаті Техас. Він вирушив туди одразу після завершення офіційної частини інавгурації, не чекаючи на паради та бали.

В містечку Мідленд родину Бушів вітали 25 тисяч людей. Саме звідси, вісім років тому, родина вирушала до Білого дому.

Джордж Буш і надалі залишатиметься президентом Сполучених Штатів, адже це звання - довічне.

Склавши обов`язки, політик житиме у Техасі. На вибір - родинне ранчо або ж розкішний будинок у столиці штату. На території даласького університету Буш планує відкрити президентську бібліотеку та музей свого правління. Майбутні експонати уже доправили до Техасу - на двох літаках та десятьох вантажівках. На доповнення до біографічного музею, Джордж Буш напише книгу про своє перебування у Білому Домі.

5 канал