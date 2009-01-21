Буш вивіз до Техасу 2 літаки власних речей

08:03, 21 січня 2009
Світ
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Президент писатиме мемуари

Попередник чинного президента США - Джордж Буш - зустрів цю ніч у себе вдома, в штаті Техас. Він вирушив туди одразу після завершення офіційної частини інавгурації, не чекаючи на паради та бали. 

В містечку Мідленд родину Бушів вітали 25 тисяч людей. Саме звідси, вісім років тому, родина вирушала до Білого дому.

Джордж Буш і надалі залишатиметься президентом Сполучених Штатів, адже це звання  - довічне.

Склавши обов`язки, політик житиме у Техасі. На вибір - родинне ранчо або ж розкішний будинок у столиці штату. На території даласького університету Буш планує відкрити президентську бібліотеку та музей свого правління. Майбутні експонати уже доправили до Техасу - на двох літаках та десятьох вантажівках. На доповнення до біографічного музею, Джордж Буш напише книгу про своє перебування у Білому Домі. 

5 канал

 

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