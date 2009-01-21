На інавгурації Обами не обійшлося без інцидентів

Не обійшлося без інцидентів на інавгурації Барака Обами. Два сенатори відчули себе зле під час урочистого обіду на честь 44-го президента США. Сенатори Роберт Берд і Едвард Кенеді сиділи за одним столом. Спочатку медичних працівників кликнули до Берда, потім стало зле і братові колишнього президента США Джона Кеннеді (він знепритомнів). Патріарха американської політики доставили в госпіталь. Сенатор-республіканець Оррін Хетч, який супроводжував Кенеді, поки його везли на носилках до машини швидкої допомоги, повідомив журналістів, що сенатор був при тямі і навіть намагався посміхатися. У червні минулого року політику була успішно зроблена операція з видалення злоякісної пухлини в мозку.

Як повідомили в апараті сенатора Берда, той почувається нормально.

Эхо Москвы