Обама: слабка економіка США - «наслідок жадібності і безвідповідальності»

Новий президент США Барак ОБАМА визначив першочергові завдання, до рішення яких він має намір приступити самий найближчим часом: стабілізація економіки, максимальне скорочення військової присутності в Іраку та Афганістані і закриття в`язниці Гуантанамо.

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, в своєму першому зверненні до нації як президент США Б.ОБАМА сказав, що Америка "вступає в нову еру відповідальності".

На початку свого звернення, яке тривало близько 20 хвилин, Б.ОБАМА нагадав, перед лицем яких труднощів зараз стоїть країна і чому, на його думку, ці проблеми виникли.

Економіку США, що помітно ослабла, новий президент назвав "наслідком жадібності і безвідповідальних рішень".

За словами Б.ОБАМИ, те, що відбувається зараз у країні - безробіття, втрата житла, банкрутство підприємств, закриття шкіл - може відбуватися лише в державі, де люди втратили впевненість у собі, занепали духом і втратили мету в житті.

Утім весь залишок своєї промови Б.ОБАМА активно використовував слова, що стали слоганом його передвиборної кампанії: надія і зміни.

За словами президента, є велика різниця між тими, хто робить справу, і тими, хто робить гроші. Він закликав націю об`єднатися і разом з ним робити одну спільну справу.

У цьому, сказав Б.ОБАМА, полягає єдина можливість повернути країні впевненість і процвітання.

"Ми вступаємо в нову еру відповідальності, коли американцям необхідно буде взяти на себе і виконати зобов`язання перед своєю країною і всім світом", - заявив він.

Новий глава держави попередив, що відновлення країни потребуватиме від американців у найближчі кілька років копіткої праці і навіть деякі жертви.

Б.ОБАМА також приділив увагу і зовнішній політиці США: "Америка не може собі дозволити і далі ігнорувати страждання людей, що живуть за кордонами США. Ми також не можемо продовжувати користуватися світовими ресурсами, не замислюючись про наслідки".

Він також сказав, що постарається змінити становище, яке Америка має в сучасному світі. "Ми готові знову бути лідерами", - сказав Б.ОБАМА.