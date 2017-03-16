Нам ніколи не можна довіряти Росії: посол США в ООН про загрозу з боку Москви

Посол США в ООН Ніккі Гейлі заявила, що Росії ніколи не можна довіряти. Про це вона сказала в інтерв’ю NBC News.

Вона наголосила, що загрозу з боку Росії не слід приймати легковажно. Таку відповідь Гейлі дала після згадки про причетність агентів ФСБ до взлому баз даних Yahoo в 2014 році, що вплинуло, принаймні, на 500 млн акаунтів.

"Сприймайте це серйозно. Ми не можемо довіряти Росії. Нам ніколи не можна довіряти Росії", - заявила вона, зайнявши більш жорстку позицію, ніж президент США Дональд Трамп, який передбачає, що США і Росія можуть побудувати дружні відносини при його адміністрації.

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У той же час, попри критику Трампа, Гейлі все ж висловилась на підтримку його антиімміграційного, заявивши, що він не є забороною за релігійною ознакою.