У Сьєрра-Леоне пастор знайшов великий алмаз масою 709 каратів

Християнський пастор відкопав в районі Коно на сході Сьєрра-Леоне один із найбільших у світі алмазів, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Дорогоцінний камінь масою 709 каратів, знайдений Еммануелем Момохом, зараз зберігається в центральному банку Сьєрра-Леоне в столиці країни Фрітауні.

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Цей дорогоцінний камінь входить у двадцятку найбільших алмазів, відомих людству.

У багатих алмазами районах Сьєрра-Леоне поширений кустарний видобуток.

Пастору вдалося знайти самий найбільший алмаз в Сьєрра-Леоне за останні 45 років. До цього, в 1972 році там був знайдений алмаз вагою 969 каратів, який отримав ім'я "Зірка Сьєрра-Леоне".

Алмаз, знайдений пастором, у середу ввечері відвезли президенту країни Ернесту Бай Корома. Глава держави "подякував місцевому керівнику і його людям за те, що вони не вивезли алмаз з країни", повідомляє адміністрація президента.

Президент також заявив, що власники копальні повинні отримати те, що їм належить", а знахідка повинна "принести користь країні в цілому".

Сьєрра-Леоне - одна з найбідніших країн світу, але разом з тим вона багата алмазами - дорогоцінні камені були одним із джерел фінансування громадянської війни в Сьєрра-Леоне.