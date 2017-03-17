У США чоловіка засудили до півроку в'язниці за погрозу вбити Обаму

У США до півроку в’язниці засудили американця Ендрю О’Кіфа, який погрожував вбити тодішнього президента країни Барака Обаму, розмістивши цю погрозу на сайті ФБР. Відповідний вирок виніс суд штату Массачусетс, пише ВВС.

Мова йде про інцидент, який стався у 2015 році, коли чоловік зв'язався з ФБР через "гарячу лінію" в інтернеті, по якій бюро приймало від анонімів інформацію про підготовлювані злочини.

"Я планую вбити президента Барака Обаму. У мене є продуманий план. Нехай мене відвідають секретні служби. Мені не завадила б компанія", - написав О'Кіф, підписавши своє повідомлення номером соціального страхування, що і дозволило ФБР незабаром його знайти.

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Повідомляється, що на момент винесення вироку, О’Кіф вже близько 6 місяців був ув’язненим.

Через два дні до будинку, де жив О’Кіф, прийшли співробітники ФБР, який відкривати двері чоловік відмовився. Агентам довелося близько години умовляти його вийти. Під час обшуку у нього вдома знайшли більше ста одиниць холодної зброї, включаючи мечі, сокири і списи.

У грудні минулого року О’Кіф визнав провину і почав відбувати ув'язнення в очікуванні вироку.