Завтра з сектора Газа евакуюють ще близько 40 українців

22 січня Посольство України в Державі Ізраїль проведе евакуацію із сектора Газа ще близько 40 українських громадян.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив радник Посольства України в Ізраїлі Андрій БАЦИЙ.

“На сьогодні Посольство України в Ізраїлі евакуювало із сектора Газа 120 українських громадян. Можливо, це найбільша кількість серед країн, які займаються евакуацією своїх громадян із небезпечного регіону”, - зазначив дипломат.

“Це буде вже четверта евакуація, проведена українськими дипломатами з дня початку воєнної операції у секторі Газа. Планується, що людей переправлять в Україну через територію Ізраїлю до столиці Йорданії - Аммана. Далі їм будуть придбані за державний рахунок квитки на рейсовий літак, яким вони прибудуть до Києва. Вочевидь, це буде остання група, оскільки, принаймні на сьогодні, це усі наші співвітчизники, які виявили бажання залишити Газу”, - констатував А.БАЦИЙ

Він повідомив, що близько 200 українців у секторі Газа залишаються. “Це ті люди, які не можуть виїхати через сімейні обставини: жінки не хочуть їхати, оскільки не бажають розривати родини, а деякі проживають у відносно безпечних районах”, - пояснив А.БАЦИЙ.

Радник Посольства України не підтвердив деяку інформацію про те, що кількість загиблих під час бойових дій у секторі Газа українців може бути більшою, ніж свідчить офіційна статистика МЗС України.

“Сподіваюся, що більше жертв не буде (за даними МЗС, у Газі загинули двоє українців – УНІАН). Принаймні, інших відомостей про загибель українців немає”, - наголосив він.

Водночас, дипломат зауважив, що необхідно враховувати той факт, що українські громадяни у секторі Газа знаходяться поза консульським обліком, не мають статусу постійного проживання, і ступінь поінформованості Посольства України в Ізраїлі є досить низькою. “Але ймовірність того, що там є ще загиблі українці, є дуже незначною”, - сказав А.БАЦИЙ.