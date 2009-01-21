ЄС вживе ряд заходів, щоб не залежати від «газових криз»

Країни Євросоюзу після завершення російсько-українського газового конфлікту пообіцяли вжити екстрених заходів, щоб не допустити повторення таких криз. Про це повідомляє AFP.

Зокрема, в Польщі зазначили, що планують збудувати одну чи дві атомні електростанції до 2020 року. Наразі в Польщі немає своїх АЕС, що робить цю країну ще більш залежною від постачань газу.

Крім того, в Польщі найближчим часом планується збудувати новий порт для прийому танкерів із скрапленим газом. Це дасть Польщі змогу купувати паливо в Кувейті й Катарі. А в Хорватії планують побудувати два газові сховища на додаток до одного наявного.

Водночас міністр економіки Німеччини Міхаель Глос (Michael Glos) заявив, що ситуація з постачаннями газу до Європи показала, що не можна відмовлятися ні від якого виду енергії.

У Румунії вважають, що країни ЄС повинні виробити єдину позицію щодо енергобезпеки. Зокрема, в цій країні звернули увагу на проект Nabucco - газопровід, який пройде від прикаспійських країн до Європи, оминувши Росію.

У Словаччині раніше підрахували, що місцева промисловість втрачала під час газової кризи по сто мільйонів євро щодня. У зв`язку з цим в Словаччині схвалили ідею можливого позову відносно України і Росії з боку Євросоюзу.

Лента.ру