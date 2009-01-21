Обама заморозив платню працівникам Білого дому

У перший день свого президентства Барак Обама "заморозив" зарплату високопоставленим працівникам Білого дому, повідомляє AFP.

Заборона на підвищення зарплати стала заходом, вжитим в умовах фінансової кризи. "В період економічної нестабільності американські сім`ї тугіше затягують паски. Так само має зробити і Вашингтон", - сказав Обама під час звернення до членів своєї адміністрації в приміщенні Виконавчого управління президента (Old Executive Office Building).

"Багатьох людей в цій кімнаті торкнеться замороження платні, і я хочу, щоб вони знали, що я ціную їх готовність погодитися на цей захід", - додав президент США.

Агентство Associated Press повідомляє, що платню заморозять сотні осіб, які одержували більше ста тисяч доларів за рік, серед яких радники і прес-секретарі.

Нагадаємо, в своїй инавгураційній промові Обама закликав американців об`єднатися перед лицем кризи. Раніше він обіцяв радикально змінити курс американської економіки, знизити податки для середнього класу, створити 2,5 мільйона робочих місць, посилити регулювання фінансової системи і витратити на боротьбу з кризою сотні мільйонів доларів.

Лента.ру