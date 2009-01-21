ЄС виділить Грузії 500 млн. євро допомоги

Європейський Союз до 2010 року виділить Грузії допомогу на загальну суму 500 млн. євро.

Спільну заяву про надання фінансової допомоги Грузії підписали 20 січня в Тбілісі віце-прем`єр, державний міністр Грузії з євроінтеграції Георгій БАРАМІДЗЕ і єврокомісар із зовнішніх зв`язків і європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, повідомляє ІА "Туран".

“Ця сума буде направлена на допомогу біженцям і на відновлення інфраструктури країни", - заявила журналістам Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

У держканцелярії Грузії 20 січня була підписана спільна заява про надання фінансової допомоги Грузії на 2008-2010 роки з боку ЄС.

За словами віце-прем`єра, допомога з боку ЄС включає питання спрощення візового режиму, вільної торгівлі і допомоги вимушено переміщених особам. Г.БАРАМІДЗЕ підкреслив, що йдеться про надання допомоги як біженцям після серпневих подій, так і тим, хто залишив свої будинки у 90-х роках.