ЄС виділить Грузії 500 млн. євро допомоги
Підписано спільну заяву
Європейський Союз до 2010 року виділить Грузії допомогу на загальну суму 500 млн. євро.
Спільну заяву про надання фінансової допомоги Грузії підписали 20 січня в Тбілісі віце-прем`єр, державний міністр Грузії з євроінтеграції Георгій БАРАМІДЗЕ і єврокомісар із зовнішніх зв`язків і європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, повідомляє ІА "Туран".
“Ця сума буде направлена на допомогу біженцям і на відновлення інфраструктури країни", - заявила журналістам Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.
У держканцелярії Грузії 20 січня була підписана спільна заява про надання фінансової допомоги Грузії на 2008-2010 роки з боку ЄС.
За словами віце-прем`єра, допомога з боку ЄС включає питання спрощення візового режиму, вільної торгівлі і допомоги вимушено переміщених особам. Г.БАРАМІДЗЕ підкреслив, що йдеться про надання допомоги як біженцям після серпневих подій, так і тим, хто залишив свої будинки у 90-х роках.