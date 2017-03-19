Білий дім пояснив, чому Трамп не потиснув руку Меркель (відео)

Незважаючи на прохання журналістів та звернення канцлера ФРН Ангели Меркель, президент США не потиснув їй руку під час протокольної зйомки в Білому домі. У Вашингтоні вперше прокоментували інцидент, передає DW.

"Я не думаю, що він розчув питання", - пояснив виданню Der Spiegel прес-секретар американського лідера Шон Спайсер. Сайт видання навів слова офіційного представника Трампа в неділю, 19 березня. Подія - це наслідок нерозуміння, переконані у прес-службі глави американської держави.

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Сам Трамп 18 березня в Twitter написав: "Незважаючи на те, що ви чули у фейкових новинах, у мене була приголомшлива зустріч з німецьким канцлером".

Despite what you have heard from the FAKE NEWS, I had a GREAT meeting with German Chancellor Angela Merkel. Nevertheless, Germany owes... — President Trump (@POTUS) March 18, 2017

До цього на своїй сторінці у Facebook він опублікував фото рукостискання з Меркель під час прес-підходу. "У наших двох країн багато спільного, наш союз є для світу символом сили", - наголосив він.