У Великобританії визначилися з датою запуску "брексіту"

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей повинна буде звернутися до членів ЄС з офіційним листом, однак, коли саме вона зробить це, на Даунінг-стріт не уточнили, передає «Бі-бі-сі».

14 березня палата лордів ухвалила у вихідному вигляді законопроект, що дає уряду право почати процес виходу.

Документ дозволяє (хоча формально не зобов'язує) прем'єр-міністру повідомити Євросоюз про намір Сполученого Королівства вийти зі складу ЄС, за що висловилася більшість британських виборців на референдумі в червні минулого року.

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Видання нагадує, що підписаний у 2007 році Договір про Європейський союз, більш відомий як Лісабонський договір, замінив собою конституцію Євросоюзу, яку в тому році на референдумах відкинули виборці двох країн-членів ЄС – Нідерландів і Франції.

Лісабонський договір став першим з основоположних документів ЄС, в якому допускалася можливість виходу з Євросоюзу країн, які входять до нього. Цьому і присвячена стаття 50 документу.

Як повідомляв УНІАН, кілька днів тому Королева Великобританії Єлизавета II підписала законопроект про початок процедури виходу країни з Євросоюзу.