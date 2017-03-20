Російські банкомати "підхопили" новий вірус, який видає гроші прямо із касети

У Російській Федерації зловмисники за допомогою нового вірусу можуть отримувати готівку в обхід банківських рахунків, повідомляє "Коммерсантъ".

Про новий спосіб атаки Центробанк описав в спеціальному листі та розіслав учасникам ринку.

Вірус знаходиться в оперативній пам'яті банкомату, не володіючи формою файлу. Через це його не можуть засікти антивірусні програми. При введенні спеціального коду вірус видає гроші з касети, в якій знаходяться найбільші купюри (зазвичай номіналом в одну або п'ять тисяч рублів, всього до 40 штук).

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Під загрозою знаходиться більшість пристроїв в країні, адже вони працюють з операційною системою Windows.

Вірус не стосується бази даних з рахунками клієнтів, тому, як вважають експерти, банкам буде простіше застрахувати готівку, ніж удосконалювати способи захисту.