Атака у Лондоні: в мережі з'явилося перше фото ймовірного терориста

В інтернеті з'явилася фотографія імовірного терориста, який брав участь в нападі у будівлі парламенту, в результаті якого поранення отримали кілька людей.

Читайте такожТеракт у центрі Лондона: усі подробиці

Оприлюднено фото нападника на ношах - в момент, коли після поранення його намагалися врятувати медики, - однак особа чоловіка поки не встановлена.

Повідомляється про чотирьох загиблих і 20 постраждалих. Поліція Великобританії розцінює інцидент з нападом біля будівлі парламенту як теракт.