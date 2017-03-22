Атака у Лондоні: в мережі з'явилося перше фото ймовірного терориста

22:29, 22 березня 2017
Світ
1323

Оприлюднено фото нападника на ношах - в момент, коли після поранення його намагалися врятувати медики, - однак особу чоловіка поки не встановлена.

news.sky.com

В інтернеті з'явилася фотографія імовірного терориста, який брав участь в нападі у будівлі парламенту, в результаті якого поранення отримали кілька людей.

Читайте такожТеракт у центрі Лондона: усі подробиці

Оприлюднено фото нападника на ношах - в момент, коли після поранення його намагалися врятувати медики, - однак особа чоловіка поки не встановлена.

Повідомляється про чотирьох загиблих і 20 постраждалих. Поліція Великобританії розцінює інцидент з нападом біля будівлі парламенту як теракт.

news.sky.com

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Теракт біля британського парламенту
Теги: #теракт#Лондон