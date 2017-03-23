"Добре відомий спецслужбам": встановлено особу лондонського терориста

Підозрюваного в скоєнні теракту в центрі Лондона звуть Абу Иззадін.

Про це повідомляє The Independent.

Зазначається, що Іззадін вже був відомим британській владі через свої зв'язки з тероризмом.

У 2008 році повідомлялося, що суд міста Кінгстон визнав винними у підбурюванні до тероризму і збору коштів для терористів шістьох підданих Великобританії арабського походження. Одним з обвинувачених був Омар Брукс, відомий також як Абу Иззадін.

У 2006 році терорист перервав виступ перед пресою тодішнього глави британського МВС Джона Ріда. У тому ж році він виголосив промову в Бірмінгемі, в якій лунали радикальні заяви і заклики до насильства.

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що терористи обрали місце для теракту в Лондоні не випадково.

«Місце терористи обрали не випадково: саме там, в самому серці нашої столиці, збираються люди різних віросповідань і культур, щоб прославляти наші спільні цінності демократії та свободи слова, біля будівлі найдавнішого парламенту», — сказала Мей своєму зверненні до нації.

Глава уряду закликав людей не податися «голосу ненависті», зазначивши, що терористи не зможуть роз'єднати людей і відштовхнути їх від демократичних цінностей.

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Вдень 22 березня автомобіль в'їхав у натовп на Вестмінстерському мосту в Лондоні. Поліцейський отримав ножове поранення на території британського парламенту, нападник був застрелений. Пізніше поліцейський помер.

Повідомляється про 5 загиблих і понад 40 поранених.

Поліція Великобританії розцінює інцидент з нападом у будівлі парламенту як теракт.