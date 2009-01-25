Оголошення підсумків виборів кандидатів у патріархи РПЦ затягується

Оголошення на Архієрейському соборі Російської православної церкви підсумків виборів кандидатів на патріарший престол затягується. Раніше очікувалося, що підсумки стануть відомі о 17.00 (за московським часом).

Як повідомили РІА “Новости” в кулуарах собору, члени рахункової комісії закрилися в окремій кімнаті. Їм належить підрахувати 198 бюлетенів, до яких внесені імена 145 архієреїв, які відповідають статутним вимогам до кандидата в патріархи. Кожен бюлетень є 10-сторінковим документом. Численні журналісти в очікуванні підсумків голосування ламають голову над тим, хто з ієрархів увійде до трійки претендентів. Ім`я нового предстоятеля Російської православної церкви назве Помісний Собор, який відбудеться 27-29 січня. Помісний собор має право внести свої кандидатури.