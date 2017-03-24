Біля берегів Сомалі пірати захопили і викрали траулер

Пірати захопили велике риболовецьке судно біля берегів Сомалі, щоб використовувати його як мобільну базу для рейдів в регіоні Африканського рогу, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Як повідомив журналістам полковник сомалійської поліції Мохамед Хассан, пірати підійшли до судна на парусному човні - скіфі - і взяли його на абордаж.

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"Як ми розуміємо, пірати захопили траулер, щоб атакувати з нього в океані великі судна", - сказав агентству Рейтер голова берегової охорони прибережного регіону сомалі Пунтленд Абдірахман Мохамуд.

"Десятьох членів екіпажу з Ємену, а також охоронця-сомалійця вони висадили на березі, а самі зникли разом із кораблем і припасами, забравши з собою капітана, кока та інженера", - розповів поліцейський.

Сомалійські пірати активізувалися тиждень тому, вперше після п'ятирічної перерви захопивши нафтоналивний танкер.

Як повідомляв УНІАН, тиждень тому сомалійські пірати вперше з 2012 року захопили велике комерційне судно поблизу узбережжя Сомалі - танкер Aris 13. Спочатку пірати вимагали викуп, але декілька днів опісля після переговорів без викупу звільнили судно і відпустили вісьмох захоплених шрі-ланкійських моряків.