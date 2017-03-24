ІДІЛ узяло відповідальність за напад на військову частину Росгвардії в Чечні

Бойовики «Ісламської держави» взяли на себе відповідальність за напад на підрозділ Нацгвардії в Чечні, повідомляє SITE.

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Нагадаємо, в ніч на 24 березня в чеченській станиці Наурській скоєно напад на військову частину Росгвардии.

У нападників виявлено вогнепальну зброю і боєприпаси, а на тілах двох з них - муляжі поясів смертників.