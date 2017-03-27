Найбільша в Сирії гребля частково зруйнована в результаті боїв під Раккою - ЗМІ

Найбільша в Сирії гребля Табка на Євфраті, частково зруйнована через бої між загонами озброєної коаліції "Демократичні сили Сирії" і терористичної угруповання "Ісламська держава", повідомляє РИА Новости з посиланням на ліванський телеканал "Аль-Маядін".

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ГЕС на річці Євфрат була побудована на початку 1970-х років за сприяння радянських фахівців. Гребля "Табка" утримує найбільше в країні водосховище Ель-Асад.

Телеканал з посиланням на обізнані джерела уточнює, електростанція припинила роботу після того, як пункт управління вийшов з ладу. Як розповів співрозмовник телеканалу, причиною міг стати авіаналіт або артобстріл. Технічні фахівці поки не можуть потрапити на об'єкт через триваючі інтенсивні бої.

Змішані арабо-курдські загони ДСС знаходяться на відстані не більше чотирьох кілометрів від греблі. Їх найближча мета — оволодіння містом Табка, останнім великим оплотом ІД на шляху до "сирійської столиці" угруповання - Ракки.

ДСС не поспішають штурмувати Евфратську ГЕС, побоюючись, що терористи можуть підірвати її зсередини, повідомляє "Аль-Маядін".