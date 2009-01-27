Перше інтерв'ю, як президент США, Обама дав арабському телеканалу

Перше інтерв`ю після вступу на посаду президента США Барак Обама дасть арабському телеканалові "Аль-Арабія", повідомляє ABC News.

За даними ABC, інтерв`ю Обами, записане в понеділок увечері, буде передане в ефірі "Аль-Арабії" вранці 27 січня (за Києвом - 6.00). Подробиці першого телеінтерв`ю президента Обами не розголошуються.

Канал "Аль-Арабія", що веде мовлення арабською, штаб-квартира якого розташована в Дубаї, оцінює свою аудиторію в 23 мільйони глядачів.

Барак Обама офіційно вступив на посаду президента 20 січня. Найближчим часом новий президент США має зробити перший офіційний візит до іноземної держави. За традицією першою країною, яку відвідає Обама, стане Канада.

Лента.ру