Я проти поборів: у Росії почалися нові мітинги, цього разу влаштовані далекобійниками

У Росії стартувала нова масова акція протесту, цього разу далекобійників, які протестують проти системи збору плати за проїзд федеральними трасами «Платон», пишуть «Свободные новости».

В Благовещенске дальнобойщики поддержали всероссийскую акцию против системы «Платон» https://t.co/WmJFz9VKp1pic.twitter.com/w8DfKIKx8Q — СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ (@narodprotiv) March 27, 2017

Зазначається, що про початок мітингів повідомляють з Санкт-Петербурга, Татарстану, Примор'я, Амурської області та інших регіонів.

Оренбургские дальнобойщики присоединились ко Всероссийской стачке https://t.co/Iy8rVu818wpic.twitter.com/yb69xIjYow — Оренбург 1743 (@1743_ru) March 27, 2017

Водії вишикували вантажівки вздовж трас. У деяких регіонах учасники акції вже організовують польову кухню, біотуалети тощо.