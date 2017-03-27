Я проти поборів: у Росії почалися нові мітинги, цього разу влаштовані далекобійниками

12:33, 27 березня 2017
Світ
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Водії вишикували фури вздовж трас.

Водії протестують проти системи

У Росії стартувала нова масова акція протесту, цього разу далекобійників, які протестують проти системи збору плати за проїзд федеральними трасами «Платон», пишуть «Свободные новости».

Зазначається, що про початок мітингів повідомляють з Санкт-Петербурга, Татарстану, Примор'я, Амурської області та інших регіонів.

Водії вишикували вантажівки вздовж трас. У деяких регіонах учасники акції вже організовують польову кухню, біотуалети тощо.

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Теги: #Росія#протест#далекобійники