Я проти поборів: у Росії почалися нові мітинги, цього разу влаштовані далекобійниками
12:33, 27 березня 2017Світ
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Водії вишикували фури вздовж трас.
Водії протестують проти системи "Платон" / twitter.com/1743_ru
У Росії стартувала нова масова акція протесту, цього разу далекобійників, які протестують проти системи збору плати за проїзд федеральними трасами «Платон», пишуть «Свободные новости».
В Благовещенске дальнобойщики поддержали всероссийскую акцию против системы «Платон» https://t.co/WmJFz9VKp1pic.twitter.com/w8DfKIKx8Q— СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ (@narodprotiv) March 27, 2017
Зазначається, що про початок мітингів повідомляють з Санкт-Петербурга, Татарстану, Примор'я, Амурської області та інших регіонів.
Оренбургские дальнобойщики присоединились ко Всероссийской стачке https://t.co/Iy8rVu818wpic.twitter.com/yb69xIjYow— Оренбург 1743 (@1743_ru) March 27, 2017
Водії вишикували вантажівки вздовж трас. У деяких регіонах учасники акції вже організовують польову кухню, біотуалети тощо.
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