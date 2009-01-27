Після тривалих протестів населення уряд Ісландії пішов у відставку.

Причиною цього кроку стала неспроможність кабінету міністрів на чолі з прем’єр-міністром Гейром ХОРДЕ подолати наслідки фінансової кризи, повідомляє “Німецька хвиля”.

Раніше свої пости вже залишили міністр економіки та керівництво державних банків.

Ісландія найбільше серед європейських країн постраждала від світової фінансової кризи, опинившись на межі дефолту. Три найбільші банки країни змогли врятувати лише шляхом націоналізації.