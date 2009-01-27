У Болгарії озброєний чоловік захопив автобус з 45-ма пасажирами

Озброєний чоловік у вівторок в Болгарії захопив автобус, в якому знаходилися близько 45 людей, повідомило агентство Рейтер. За даними місцевих правоохоронних органів, 33-річний чоловік велів водієві зупинити автобус біля автозаправної станції неподалік від міста Ловеч, розташованого в 125 кілометрах на схід від столиці країни Софії, і зажадав зустрічі з журналістами і поліцією.

Зловмисник заявив, що в багажному відділенні автобуса лежить вибуховий пристрій.

Глава поліції Ловеча повідомив, що поранених серед пасажирів немає.

Автобус відбув із Софії до чорноморського курортного міста Варна. Болгарський новинний сайт novinite.com повідомляє, що автобус, що належить приватній компанії Biomet, виїхав з автовокзалу в Софії о 13:00 за місцевим часом, й майже одразу після цього стало відомо про захоплення. У повідомленні стверджується, що в салоні автобуса перебувають 50 людей.

За даними радіостанції Darik, зловмисник сів в автобус у Софії і незабаром після відправки став погрожувати пасажирам і водієві легкою вогнепальною зброєю. Повідомляється, чоловік, який захопив автобус, є мешканцем міста Севлієво. Він вимагає зустрічі з людиною, з чиєї вини минулого року сталося ДТП, в якому його вагітна дружина втратила дитину. Міністерство внутрішніх справ Болгарії підтвердило факт захоплення автобуса, проте відмовилося повідомити подробиці.

РИА новости