Путін зізнався, що для нього є найбільшою спокусою

Найбільшою спокусою у гастрономічній темі прем`єр-міністр РФ Володимир Путін вважає морозиво. Про це він сказав в інтерв`ю американському агентству "Блумберг".

"З дитинства люблю морозиво у великих кількостях", - зізнався глава уряду РФ.

Також він розповів, що зараз читає книгу Карамзіна "Російська історія", а останній фільм, який він дивився, - "Олівер Твіст" по Діккенсу. З талантів, які йому найбільше хотілося б мати, Путін назвав музичний.

РИА Новости