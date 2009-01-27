Путін зізнався, що для нього є найбільшою спокусою
18:37, 27 січня 2009Світ
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Інтерв`ю прем`єра РФ агентству "Блумберг"
Найбільшою спокусою у гастрономічній темі прем`єр-міністр РФ Володимир Путін вважає морозиво. Про це він сказав в інтерв`ю американському агентству "Блумберг".
"З дитинства люблю морозиво у великих кількостях", - зізнався глава уряду РФ.
Також він розповів, що зараз читає книгу Карамзіна "Російська історія", а останній фільм, який він дивився, - "Олівер Твіст" по Діккенсу. З талантів, які йому найбільше хотілося б мати, Путін назвав музичний.
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