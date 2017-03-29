У Португалії аеропорт на острові Мадейра перейменують на честь Роналду

Португальська влада вирішила присвоїти аеропорту неподалік від міста Фуншал на острові Мадейра ім'я знаменитого уродженця – нападника "Реала" і збірної країни Кріштіану Роналду. Про це повідомляє Російська служба ВВС.

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У місті вже є бронзова статуя Роналду, а також музей та готель, що працюють під брендом CR7, який є відомим прізвиськом футболіста.

Видання зазначає, що ідея перейменування аеропорту зустріло опір з боку місцевих політиків. Деякі критики ідеї перейменування аеропорту вважають, що музею з готелем достатньо.

Крім того, група жителів Мадейри кілька місяців тому звернулася до уряду з петицією, в якій говорилося, що перейменування аеропорту невиправдане, але глава уряду острова в недавньому інтерв'ю розкритикував скептиків, заявивши, що їм "не вистачає манер".

Церемонія перейменування аеропорту, в якій візьме участь сам футболіст, відбудеться в середу. Аеропорт Мадейри функціонує з 8 липня 1964 року і має одну злітно-посадкову смугу.

Як пише УНІАН, португалець Роналду є найбільш високооплачуваним представником футбольного світу в сезоні 2016/17.