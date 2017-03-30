Туреччина оголосила про завершення військової операції на півночі Сирії

Турецька влада оголосила про завершення військової операції на півночі Сирії. Про це повідомляється на сайті Ради національної безпеки, передає Дождь.

Прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим підкреслив, що у разі, якщо в майбутньому військовим доведеться виконувати якісь завдання на сирійській території, то це буде робитися в рамках вже іншої операції.

"Ми очистили територію від терористів, там розмістилася Вільна сирійська армія, туди повернулися біженці, життя налагоджується. Операція "Щит Євфрату" закінчена. Згодом, якщо нам щось буде загрожувати, може бути проведена нова операція, і вона буде мати іншу назву", - заявив Йилдирим.

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При цьому, додає Бі-Бі-Сі, прем'єр не оголосив про нові військові операції, а також про те, як довго ще турецькі солдати будуть перебувати на території сусідньої держави.

Як повідомляв УНІАН, з серпня 2016 року турецькі військові проводили в Сирії операцію "Щит Євфрату" проти терористичного угрупування "Ісламська держава".

На початку грудня Туреччина направила в Сирію для участі в операції "Щит Євфрату" додатково 300 турецьких бійців диверсійних спецпідрозділів.

Як повідомляло турецьке агентство Anadolu, участь турецької армії в операції грунтується на визнаному на міжнародному рівні праві держави на самооборону і прагненні ліквідувати терористичну загрозу для Туреччини, особливо з боку "Ісламської держави".

В рамках операції поставлена мета очистити прикордонні райони Туреччини від терористів, забезпечити доставку гуманітарної допомоги і надати підтримку міжнародній місії по боротьбі з "Ісламським державою".