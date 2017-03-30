У лобовому зіткненні автобуса й пікапа в США загинули 12 людей

У США при зіткненні автобуса, в якому їхали парафіяни баптистської церкви, з пікапом загинули 12 осіб. Про це повідомляє РБК з посиланням на FoxNews.

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ДТП сталося в Техасі, на захід від міста Сан-Антоніо. Автобус, в якому знаходилися 14 людей, зіткнувся на трасі з пікапом, що їхав йому "в лоб".

В результаті аварії 12 пасажирів автобуса загинули, ще троє учасників ДТП, включаючи водія пікапа, були госпіталізовані. Траса, на якій сталося зіткнення, на деякий час була повністю перекрита.

В автобусі перебували члени баптистської церкви, які поверталися з триденної поїздки в заміський табір. Більшість з них були людьми похилого віку.

Раніше УНІАН повідомляв, що на початку лютого на шосе біля столиці Гондурасу Тегусігальпи зіткнулися вантажівка і автобус. В результаті події загинули 16 людей, постраждали 34.