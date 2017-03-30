Правила роботи на "Оскарі" змінили після конфузу з "фільмом року"

Організатори кінопремії "Оскар", на останній церемонії вручення якої розгорівся скандал через помилкове оголошення переможця в головній номінації – найкращий фільм, – продовжать співпрацювати з аудиторською компанією PriceWaterhouseCoopers. Про це повідомляє Російська служба ВВС.

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Винуватцем плутанини, коли замість "Місячного сяйва" переможцем оголосили "Ла-Ла-Ленд", був названий керуючий партнер компанії PriceWaterhouseCoopers Брайан Куллінан. Згідно із заявою компанії, яка вже багато років займається підрахунком голосів членів американської кіноакадемії, Куллінан переплутав конверти з іменами переможців, а коли помилка стала очевидною, він і його колега Марта Руїз діяли недостатньо швидко, аби її виправити.

Буквально за хвилини до плутанини з конвертами Брайана Куллінана сфотографували з телефоном в руках - він викладав у Твіттер фото актриси Емми Стоун, яка зіграла головну роль в мюзиклі "Ла-Ла-Ленд".

Президент компанії PriceWaterhouseCoopers Шеріл Бун Ісаакс написала в листі до організаторів "Оскара", що в компанії введено нові правила, зокрема, забороняють використання будь-яких мобільних пристроїв за лаштунками церемонії.

Крім того, згідно з новими правилами компанії, в церемонії будуть брати участь не два, а три співробітника PriceWaterhouseCoopers. Третій працівник буде знаходитись в кімнаті режисера протягом всієї церемонії вручення.

Як відомо, на останній церемонії вручення "Оскарів" трапився один з найбільших конфузів в історії премії: замість "Місячного світла" кращим фільмом був оголошений мюзикл "Ла-Ла-Ленд". Пізніше стало відомо, що винуватцями плутанини стали співробітники PWC.

Кожен із них мав повний набір конвертів з картками, на яких вказані імена переможців, - на випадок, якщо з одним з конвертів щось станеться. Після того як Еммі Стоун був присуджений "Оскар" в номінації "Краща актриса", другий - запасний - конверт був помилково вручений Воррену Бітті, який саме повинен був оголосити переможця в категорії "Кращий фільм".