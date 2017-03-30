У Сенаті США почалися слухання у справі про втручання Росії у президентські вибори

Заступник голови комітету сенату США з розвідки Марк Уорнер звинуватив російську владу в тому, що вона намагалася втрутитися в хід президентських виборів в США, в результаті яких перемогу здобув Дональд Трамп.

Про це сенатор заявив на почалися вранці в четвер на слуханнях у справі про вплив російських хакерів на виборчу кампанію в США, пише Російська служба BBC.

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Як очікується, свідчення у справі дадуть 20 осіб, у тому числі і зять президента Джаред Кушнер, який відповість на питання сенаторів наступного тижня. Співробітники американської розвідки переконані, що Росія намагалася допомогти Трампу виграти в президентській гонці, дискредитуючи кандидата від демократів Хілларі Клінтон.

Розслідування повинно відповісти в тому числі на такі питання: чи була російська кіберактивність або інші дії спрямовані проти США і союзників і які витоки секретної інформації могли статися?

"Ми намагаємося з'ясувати, чи дійсно є вогонь, поки є дуже-дуже багато диму", - сказав Марк Уорнер на початку слухань.

Зі слів сенатора, Росія намагалася контролювати виборчий процес в США, для чого велася масштабна кампанія з дезінформації американських виборців у соціальних мережах.

У четвер сенат буде вивчати питання, як Росія могла використовувати технології для поширення дезінформації в США. Це стосується можливого поширення "фейкових" новин в ключових для перемоги у виборах штатах - Вісконсині, Мічигані та Пенсільванії.

Зі слів Уорнера, "викрадена інформація провокаційного характеру" була опублікована на сторінках деяких ресурсів, в тому числі і на Wikileaks, саме в той час, коли могла завдати найбільшої збитку передвиборнчій кампанії Хілларі Клінтон.

"Вони зробили це на безпрецедентному рівні витонченості", - додав Уорнер.

Раніше глава сенатського комітету з розвідки Річард Берр заявив, що комісія сенату намагатиметься уникати зайвої політизації у процесі встановлення, була пряма зв'язок між Кремлем і президентом США Дональдом Трампом.

Аналогічне розслідування, яке проводила палата представників конгресу, загрузло в міжпартійній боротьбі.

У четвер президент Володимир Путін, відповідаючи на питання про те, чи чинила Росія вплив на результати президентських виборів в США, запропонував "прочитати відповідь по губах".

"Читайте по губах - No", - сказав Путін на форумі "Арктика - територія діалогу". Раніше російська влада вже неодноразово заперечували звинувачення в тому, що нібито намагалися вплинути на результати виборів в США.

Трамп також заперечує, що його соратники мають зв'язки з Москвою. "Вони нічого про це не знають. Вони не були в Росії. Вони ніколи не дзвонили в Росію. Їм ніколи ніхто не дзвонив. Це все фейкові новини", - заявив Трамп в середині лютого.