Пєсков оцінив відносини РФ і США гірше часів "холодної війни", згадав "останній удар" Обами

У Кремлі заявили, що відносини між Росією і США зараз, можливо, гірші, ніж за часів "холодної війни".

Про це в інтерв'ю телепрограмі ABC "Good Morning America" заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає "ЄвроПравда".

Пєсков також заявив, що звинувачення про втручання Росії у вибори президента США 2016 року є "фейковими новинами" і "наклепами".

"Немає ніяких доказів", - сказав він.

Пєсков підкреслив, що санкції, введені проти Росії в кінці грудня ще тоді президентом США Бараком Обамою, у якого закінчувався термін, у відповідь на втручання у вибори є однією з причин того, що відносини між двома країнами "може бути гірші", ніж у часи "холодної війни".

Прес-секретар Кремля також заявив, що погані відносини можна було б поліпшити.

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"Я думаю, що якщо двоє президентів зустрінуться один з одним, якщо вони обміняються думками і якщо вони вирішать, що хочуть відновити діалог, то з'явиться шанс, щоб наші двосторонні відносини стали краще", - сказав він.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий взяти участь у форумі Арктичної ради в Фінляндії і зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, якщо такий захід буде підготовлено.