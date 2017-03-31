Студент-пародист займає друге місце в рейтингу кандидатів на посаду президента Сербії

Прем'єр-міністр Сербії Олександр Вучич впевнено лідирує в соціологічних опитуваннях, проте останнім часом на друге місце в них несподівано вийшов кандидат під псевдонімом Білий, як повідомляє Бі-бі-сі.

Ще одна особливість цих виборів - експерти досі гадають, чому правляча Прогресивна партія вирішила висунути на них не діючого президента Томіслава Ніколіча, а прем'єр-міністра Вучича.

Ніколіч відпрацював на своїй посаді лише один п'ятирічний термін, міг балотуватися на наступний, але в лютому його однопартійці одноголосно проголосували за висунення Вучича.

Що б не стало приводом до цього, поки що цей вибір можна вважати вдалим. За перемогу змагаються 11 кандидатів, але, за даними соцопитувань, Вучич повинен перемогти вже в першому турі, набравши більше 50% голосів.

Якщо раптом цього не станеться, другий тур голосування має відбутися не пізніше 16 квітня.

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І ось на сцену сербської політики несподівано увірвався новий персонаж - 26-річний комік-пародист Лука Максимович, який вирішив брати участь у виборах під псевдонімом Любиша Прелетачевич Білий.

Білий він у прямому сенсі слова - на публіці він з'являється в сліпучому білосніжному костюмі з білою краваткою, а періодично навіть сідає верхи на білого коня.

Лука Максимович не приховує, що пішов на вибори на шкоду фавориту перегонів Олександру Вучичу. Завдання Білого - відібрати у Вучича якомога більше голосів, щоб не допустити перемоги прем'єр-міністра в першому ж турі.

Замість політичної програми Білий завойовує виборців барвистими смішними відеороликами та ексцентричними витівками.

Несподіванкою для решти політиків стало вже те, що Максимовичу вдалося зібрати на свою підтримку необхідні за законом 10 тис. підписів виборців. Він зібрав навіть більше - вишикувались цілі черги з бажаючих підтримати Білого.

Головне гасло його виборчої кампанії звучить на сербському як "Бєлі - Саме Jako!", сенс якого доречно передати з допомогою ємного молодіжного виразу: "Тільки Білий, тільки хардкор!".

В'їжджаючи до міста і села на білому коні в образі Гендальфа з "Володаря кілець", Максимович не просто змушує виборців посміхатися, він пропонує їм альтернативу і на майбутніх виборах, і в цілому в сербському політичному житті.

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Передвиборчі промови Білий перетворює в реп. Своїм виборцям він обіцяє "остаточну баналізацію політичного та суспільного життя".

Максимовича можна було б вважати черговим політичним фріком, які з'являються на будь-яких демократичних виборах, якби його передвиборну кампанію в інтернеті вже не визнали в Сербії кращою на нинішніх виборах.

"Увага, яку ми залучаємо до себе, - це ляпас владі і опозиції. Вони повинні запитати себе, куди вони привели країну, якщо вигаданий персонаж бере участь у виборах і люди за нього голосують. Це означає, що щось не в порядку", - говорить сам Лука Максимович.

В соціологічних опитуваннях Білий постійно тільки додає, вже діставшись до другого місця. Шансів на другий тур у нього, правда, все ще мало.