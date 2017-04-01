У Конгрес США внесли законопроект про санкції проти Росії через кіберзагрози

До Конгресу США внесено законопроект, що передбачає введення нових санкцій відносно Росії через кіберзагрози. Про це повідомляється на сайті Конгресу, передає Дождь.

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Згідно з текстом документу, проект передбачає накладення обмежувальних заходів на Москву «у відповідь на кіберзагрози з боку російського уряду та інші агресивні дії Росії».

Автором законопроекту є сенатор від Республіканської партії Алекс Муні.

Як повідомляв УНІАН, директор ФБР Джеймс Комі на слуханнях у Палаті представників США підтвердив, що його відомство проводить розслідування у зв'язку з втручанням Росії у хід президентських виборів в США і в тому числі перевіряє зв'язку оточення Дональда Трампа з Росією.