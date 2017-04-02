На парламентських виборах у Вірменії лідирує провладна партія - екзит-поли

На парламентських виборах у Вірменії перемагає провладна Республіканська партія президента Сержа Саргсяна.

Про це свідчать дані екзит-полів, проведених Вірменською асоціацією соціологів та міжнародною агенцією Gallup International, передає Deutsche Welle.

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За даними опитування, Республіканська партія здобула 46% голосів виборців. Головний опозиційний альянс підтримали 25% виборців.

Опозиціонери скаржаться на порушення на виборчих дільницях, а до дня голосування попереджали про заплановані владою масові фальсифікації. Саргсян, своєю чергою, запевняє, що влада доклала "колосальних зусиль, щоб зробити це знакове голосування бездоганним".

За даними Центрвиборчкому, участь у голосуванні взяли близько 61% виборців. Поріг явки на виборах не передбачений.

Загалом у виборах брали участь п'ять партій і чотири партійних блоки, всього близько 1,5 тис. кандидатів, які змагалися за 101 депутатське крісло.

Згідно із законодавством, партії повинні були подолати п'ятивідсотковий, а блоки – семивідсотковий бар'єр. Якщо за підсумками виборів або в результаті формування коаліції стабільну більшість із 54% депутатів не буде сформовано, то на 28-й день з дня голосування проводиться другий тур парламентських виборів.

Ці вибори були першими після переходу республіки на парламентську форму правління. Повністю республіка перейде на нову форму правління 2018 року, коли закінчиться термін повноважень чинного президента Вірменії.