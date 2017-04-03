У французькому Бордо більше тисячі людей протестували проти Ле Пен (фото)

У Бордо більше тисячі людей пройшли вулицями міста на знак протесту проти приїзду до міста з агітацією кандидата у президенти Франції Марін Ле Пен. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Parisien.

В акції, за оцінками поліції, взяли участь близько 700 людей, організатори ж кажуть про 2 тисячі.

Мітинг проходив в декількох кілометрах від місця виступу Ле Пен. Наприкінці акції кілька людей почали бити вікна і нападати на співробітників поліції. Правоохоронці застосували у відповідь сльозогінний газ і кийки. Кілька мітингувальників були затримані.

Читайте такожКлімкін планує у березні зустрітися з кандидатом у президенти Франції Ле Пен

Видання повідомляє, що серед протестувальників був інший кандидат у президенти, лідер Нової антикапіталістичної партії Філіп Путу.

Як повідомляв УНІАН, раніше Ле Пен неодноразово заявляла, що не вважає анексію Криму Росією незаконною. Згідно з останніми соціологічними опитуваннями, колишній міністр економіки Франції Еммануель Макрон, який відстоює проєвропейські позиції і є одним із фаворитів у нинішніх президентських перегонах, у другому турі виборів президента переможе свого головного конкурента Ле Пен.

Загалом у виборах президента Франції візьмуть участь 11 кандидатів. Вибори президента Франції пройдуть у два тури - 23 квітня і 7 травня.