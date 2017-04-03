У Радфеді РФ вибухи в петербурзькому метро назвали терактом

Голова комітету Ради Федерації РФ з оборони вважає, що вибухи в метро Санкт-Петербурга – це теракт.

Як повідомляє «РИА Новости» глава комітету вважає, що про теракт говорить наявність вражаючих факторів вибухового пристрою.

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Як повідомляв УНІАН, 3 квітня в метро Санкт-Петербурга прогримів вибух, загинули щонайменше 10 осіб.

"Станції "Технологічний інститут" та "Сінна площа" закриті на вхід і вихід. Потяги слідують без зупинки. Відбувається евакуація пасажирів зі станцій, є постраждалі. Ймовірно, у вагоні стався вибух невстановленого предмета", - йдеться в повідомленні метрополітену.