У Радфеді РФ вибухи в петербурзькому метро назвали терактом
15:59, 03 квітня 2017Світ
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Про теракт говорить наявність вражаючих факторів вибухового пристрою.
Відбувається евакуація пасажирів зі станцій / AmSheegar SD, YouTube
Голова комітету Ради Федерації РФ з оборони вважає, що вибухи в метро Санкт-Петербурга – це теракт.
Як повідомляє «РИА Новости» глава комітету вважає, що про теракт говорить наявність вражаючих факторів вибухового пристрою.
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Як повідомляв УНІАН, 3 квітня в метро Санкт-Петербурга прогримів вибух, загинули щонайменше 10 осіб.
"Станції "Технологічний інститут" та "Сінна площа" закриті на вхід і вихід. Потяги слідують без зупинки. Відбувається евакуація пасажирів зі станцій, є постраждалі. Ймовірно, у вагоні стався вибух невстановленого предмета", - йдеться в повідомленні метрополітену.
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