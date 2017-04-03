ЗМІ: Невідомий залишив портфель в одному з вагонів перед вибухом в Санкт-Петербурзі
16:32, 03 квітня 2017Світ
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Він відкрив двері і перейшов в інший вагон.
Ілюстрація REUTERS
Житель Санкт-Петербурга Арслан Курбанов розповів РБК, що його колега опинилася на місці вибуху на одній із станцій метро.
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За його словами, вона відправила йому фотографію і повідомлення з текстом: «На перегоні був вибух, хлопець залишив портфель, відкрив двері і перейшов в інший вагон. Тільки один вагон».
Як повідомляв УНІАН, вибухи сталися, за попередніми даними, на двох станціях метро в Санкт-Петербурзі - «Сінна площа» та «Технологічний інститут». Загинули не менше 10 людей, десятки отримали поранення. Зараз закриті всі станції метро.
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