Пєсков прокоментував теракт, який стався в один день з візитом Путіна до Петербурга

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що теракт, здійснений в Петербурзі в один день з візитом туди глави держави, "змушує задуматися", передає Дождь.

"Безумовно, сам факт того, що цей теракт був здійснений у момент перебування в місті глави держави, він змушує задуматися й звертає на себе увагу. Це предмет для аналізу спецслужб..." — заявив Пєсков.

У Кремлі вважають недоречним говорити про кадрові рішення у зв'язку з терактом в метро Санкт-Петербурга, передає власний кореспондент УНІАН у РФ слова прес-секретаря російського президента.

"Робити висновки через кілька годин після теракту навряд чи можливо, доцільно і розумно, тому, зрозуміло, жодних висновків не робилося, президент був пробрифінгований про перші дані, які вдалося зібрати, про те, що роблять спецслужби для з'ясування обставин іа розслідування цього терористичного акту", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, чи були зроблені якісь висновки і чи будуть вжиті якісь кадрові рішення після вибуху в метро.

"Запитання про можливі кадрові питання і рішення вважаю недоречним взагалі", - наголосив він.

За словами Пєскова, версія про те, що вибух у метро здійснив терорист-смертник, розглядається. "Це одна з версій, яка обговорюється, яка фігурує", - сказав Пєсков.

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Він заявив, що боротьба з тероризмом продовжиться. "Росія, як і багато інших країн, перебуває на передовій фронту боротьби з міжнародним тероризмом. І жодна країна у світі досі самотужки не могла здобути перемогу над тероризмом. Але при цьому всім добре відома і послідовна лінія, яку займає Росія в боротьбі з тероризмом. Всім добре відомий послідовний і дуже жорсткий підхід президента Путіна до питань боротьби з тероризмом. І всім відомо, що, на жаль, жодна країна в світі не застрахована від проявів тероризму. Але це абсолютно не означає, що хтось послаблюватиме боротьбу з цим жахливим злом, з яким нам, на жаль, доводиться стикатися", - сказав Пєсков.

При цьому він не виключив, що Росія може звернутися до інших країн за допомогою в розслідуванні цього теракту. "Це наші слідчі прийматимуть рішення. У разі необхідності, безумовно, не можна виключати того, що російська сторона може вдатися до чиєїсь допомоги, якщо це буде необхідно в інтересах слідства", - сказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, у Санкт-Петербурзі 3 квітня під час відправлення поїзда метро зі станції "Сінна площа" в напрямку станції "Технологічний інститут" стався вибух. Потужність вибухового пристрою оцінили в 200-300 г у тротиловому еквіваленті. За даними міністра охорони здоров'я РФ Вероніки Скворцової, загинуло 14 людей, у лікарнях перебуває 49 потерпілих.