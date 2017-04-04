Президентські вибори у Росії хочуть перенести на день окупації Криму

У парламенті Росії сьогодні внесли поправки щодо перенесення дати виборів президента Росії в 2018 р. з 11 на 18 березня. Про це повідомляють «РИА Новости».

Видання повідомляє, що вибори президента РФ проходили у другу неділю березня. Втім, згідно з поправками, якщо друга неділя є суміщеною, післясвятковою або робочим днем у зв'язку з перенесенням свят, то день голосування переноситься на наступну, тобто третю неділю місяця.

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Відтак, у 2018 р. Вибори відбудуться 18 березня та можуть збігтися з річницею окупації Криму Росією.

***Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши там так званий "референдум щодо його самовизначення". Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до РФ. 18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий договір про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.