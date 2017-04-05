В ООН почали розслідування щодо хімічної атаки в Сирії

Слідчі у справах воєнних злочинів Організації Об’єднаних Націй відкрили слідство у справі нападу в Сирії із застосуванням хімічної зброї, внаслідок якого загинули десятки людей у місті, яке утримують повстанці, пише Радіо Свобода.

У заяві про це Комісії розслідувань ООН щодо Сирії також засуджено напад на медичну установу, де лікували потерпілих.

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Обидва ці напади в разі підтвердження будуть становити склад воєнних злочинів і серйозних порушень законодавства про права людини, мовиться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, в Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини заявили, що внаслідок імовірної хімічної атаки з боку сирійських урядових військ президента Башара аль-Асада або російських винищувачів у провінції Ідліб загинуло щонайменше 58 осіб, включаючи 11 дітей.

Мохаммед Расул, який є головним відповідальним за надання послуг швидкої допомоги в Ідлібі, повідомив про загибель 67 осіб та 300 поранених. За даними проопозиційного телеканалу Orient News, кількість жертв становить 100 осіб.

Водночас, командування сирійської армії відкидає причетність до здійснення хімічної атаки в Ідлібі.

Ситуацію з хімічною атакою в Сирії завтра, 5 квітня, розгляне Рада безпеки ООН.