Тіллерсон: Росія й Іран несуть моральну відповідальність за хімічну атаку в Сирії

Росія й Іран несуть величезну моральну відповідальність за загибель мирних жителів у Сирії в результаті застосування хімічної зброї. Про це заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон, повідомляє Дождь з посиланням на The Hill.

Він закликав Росію та Іран дотримуватися умов мирних домовленостей та застосувати їх вплив на Асада для запобігання подальших хімічних атак.

Читайте такожКлімкін закликав притягнути до відповідальності організаторів хімічної атаки в Сирії

"Ми знову закликаємо Росію та Іран використовувати свій вплив на сирійський режим, щоб переконатися, що така жахлива атака ніколи не повториться. Як самопроголошені гаранти угоди, укладеної в Астані, Росія та Іран також несуть величезну моральну відповідальність за ці смерті", - заявив Тіллерсон.

"Хоча ми продовжуємо стежити за цією жахливою ситуацією, вже ясно, що Башар Асад діє саме так - з жорстоким неприхованим варварством", - сказав він.

"Ті, хто його підтримує, включаючи Росію та Іран, не повинні плекати жодних ілюзій з приводу Асада або його намірів. Будь-хто, хто використовує хімічну зброю для нападу на власний народ, демонструє повну байдужість до порядності і повинен відповісти за це", - додав держсекретар.

Як повідомляв УНІАН, в Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини заявили, що внаслідок імовірної хімічної атаки з боку сирійських урядових військ президента Башара аль-Асада або російських винищувачів у провінції Ідліб загинуло щонайменше 58 осіб, включаючи 11 дітей.

Мохаммед Расул, який є головним відповідальним за надання послуг швидкої допомоги в Ідлібі, повідомив про загибель 67 осіб та 300 поранених. За даними проопозиційного телеканалу Orient News, кількість жертв становить 100 осіб.

Водночас, командування сирійської армії відкидає причетність до здійснення хімічної атаки в Ідлібі.

Ситуацію з хімічною атакою в Сирії завтра, 5 квітня, розгляне Рада безпеки ООН.