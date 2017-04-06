"Отвєтка Путіна": Росію охоплять антитерористичні мітинги "на прохання трудящих"

У регіонах Росії повним ходом йде підготовка до антитерористичних мітингів, які відбудуться в суботу. У Москві і Санкт-Петербурзі заходи пройдуть вже сьогодні. Мерія столиці РФ погодила акцію на Манежній площі. ЗМІ відзначають, що Кремль відхрестився від організації мітингів. А в Держдумі заявляють, що ніякого загвинчування гайок не буде.

Перший заступник голови департаменту регіональної безпеки Москви Василь Олійник повідомив газеті «Коммерсантъ», що, незважаючи на вимоги законодавства (повідомлення про проведення мітингу подається за 10-15 днів до дати проведення), мітинг на Манежній був узгоджений з мерією, а «ГУВС безпосередньо забезпечить охорону громадського порядку і безпеку».

Голова МФП Михайло Антонцев сказав виданню, що акція «Пітер, ми з тобою» розпочнеться о 17 годині, «збір буде на Манежній площі і площі Революції». Також акції пройдуть у Санкт-Петербурзі й Казані. В інших містах акції, як і планувалося, пройдуть у суботу, 8 квітня. «Губернаторам вже дзвонять і ставлять завдання зганяти туди весь народ»,- розповів виданню співрозмовник, близький до апарату уряду.

Раніше ідею проводити такі мітинги розкритикували експерти і опозиціонери. Так, екс-співробітник АП, політтехнолог Андрій Колядин зазначив, що «будь-яка примусовість у законний вихідний принижує гідність бюджетника», а голова «Яблука» Емілія Слабунова назвала бажання «провести за ініціативою зверху» мітинги проти тероризму «ідеєю сумнівної законності».

Читайте такожДімон не відповість: Спікер Держдуми РФ відкинув ініціативу комуністів про перевірку фільму Навального

Кремль за традицією відхрестився від організації подібних заходів, пише «Независимая газета». Точно так само було і в 2012 році, коли в піку протестів опозиції теж збиралися багатотисячні мітинги прихильників влади, організаторами яких були різного роду структури, які відгукнулись на «прохання трудящих».

І зараз десь мітинги заявляє «Молода гвардія «Єдиної Росії», а, приміром, в Тамбові - Російські студентські загони, в Красноярську ж - «Бойове братство». У підсумку вийде гарна телекартинка, яку можна буде пустити по центральним телеканалам, показуючи, що в боротьбі проти тероризму суспільство об'єдналося навколо чинної влади. А значить, недавні вуличні успіхи опозиціонерів нічого не варті. Спікер Держдуми В'ячеслав Володін і прес-секретар президента Дмитро Пєсков майже синхронно заявили вчора, що ніякого загвинчування гайок не буде.

Ці заяви пролунали у відповідь на побоювання, що теракт знову буде використаний як привід для обмеження політичних прав громадян. Пєсков зауважив, що і нині діючих антитерористичних законів цілком достатньо.

Проте зазвичай завжди, коли після якогось теракту з'являється маса закидів на адресу спецслужб, вони відповідають на них закликом дати їм ще більше повноважень. Законодавчі зміни вже почалися.

У Держдумі підготовлені поправки до Кримінального кодексу, що посилюють відповідальність за вербування до лав терористів аж до довічного позбавлення волі. Вчора ж у першому читанні був прийнятий законопроект, що розширює повноваження співробітників Федеральної служби охорони. Є ідеї і більш радикальні - вже запропоновано ввести мораторій на протестні мітинги, щоб не розхитувати країну зсередини.

Як повідомляв УНІАН, в Санкт-Петербурзі 3 квітня під час відправлення поїзда метро зі станції "Сінна площа" в напрямку станції "Технологічний інститут" стався вибух. Потужність вибухового пристрою оцінили в 200-300 г в тротиловому еквіваленті.

За даними міністра охорони здоров'я РФ Вероніки Скворцової, загинули 14 людей, в лікарнях перебувають 49 постраждалих. Раніше СК РФ назвав ім'я і дату народження особи, яка вчинила теракт, - Акбаржон Джалілов, 01.04.1995 року. Ці дані збігаються з даними на сторінці Джалілова, до якого журналісти додзвонилися "Росбалта". Тільки в профілі, ймовірно, зазначено скорочене ім'я: не Акбаржон, а Акбар. При цьому фото слідчий комітет РФ не опублікував.