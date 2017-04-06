Я не бельгієць, я мусульманин: американський телеканал опублікував інтерв’ю із бойовиком ІДІЛ

Американський телеканал CNN опублікував інтерв’ю з бельгійцем, який прийняв іслам та підтримує ІДІЛ та навіть пенвий час перебував у лавах терористичного угрупування.

28-річний Майкл Делефортьє був охрещеним католиком, однак у підлітковому віці почав вживати наркотики, а у 16 років йому трапилась книга "Шлях мусульманина", яка, за словами Делефортьє, змінили його життя.

Чоловік прийняв іслам і змінив ім’я на арабське – Юнус.

"Іслам запропонував мені обіцяне призначення та структуру, забезпечуючи суворі правила і моральні принципи в світі, де переважає лібералізм і часто вибирають відтінки сірого, білого і чорного", - сказав він.

Делефортьє одружувався три рази та навіть назвав одного з своїх синів на честь терориста Усама бен Ладена.

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"Я пишаюся цим, тому що ця людина - герой", - сказав він про бен Ладена, якого вважають організатором атак 9/11, в яких загинули 2977 людей.

Делафортьє заявив, що вирішив приєднатись до ІДІЛ - найбезжалісніших і насильницьких із всіх ісламістських груп на землі, тому що вони були найбільш прихильні до встановлення законів шаріату: «вони були зрозумілі в тому, що вони намагаються досягти: боротися заради Аллаха".

Бельгієць заявив, що відвідував Сирію, однак стверджує, що нікого не вбивав і не викрадав, а лише арештовував деяких людей. Але заявляє, що шкодує, що повернувся до Бельгії, де отримував до недавнього часу 500 доларів щомісячної виплати, як безробітній.

Крім того, у Бельгії Делафортьє арештували на два місяці разом із іншими послідовниками Sharia4Belgium - його звинуватили в участі у терористичному угрупованні.

Він провів два місяці у в’язниці, очікуючи рішення суду разом із іншими ісламістськими радикалами, його засудили до трьох років умовно.