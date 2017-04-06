Російська Держдума перевірить деякі американські ЗМІ щодо їх впливу на російські вибори

Голова комітету Держдуми РФ з інформаційної політики, інформаційних технологій і зв'язку Леонід Левін повідомив про хід виконання протокольного доручення щодо перевірки діяльності російських служб «Голосу Америки», «Радіо Свобода» та інших американських ЗМІ на відповідність російському законодавству. Як передає кореспондент УНІАН у РФ, про це він повідомив журналістам у Москві.

«Після консультацій з депутатами та ініціатором протокольного доручення Костянтином Затуліним комітетом ухвалено рішення провести в квітні розширене засідання за участю аналітиків та експертів, щоб перевірити, наскільки «Голос Америки», «Радіо Свобода» і CNN, що працюють в Російській Федерації, дотримувалися російського законодавства про вибори і чи впливали вони на виборчі процеси в Росії», – сказав Левін.

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Він додав, що «подібні питання вкидаються в американську громадську думку, коли звинувачують RT, агентство Sputnik та інші російські ЗМІ в тому, що вони впливали на президентські вибори в США і прагнули підірвати довіру до самої процедури голосування».

Як відомо, в Кремлі не раз стверджували, що РФ ніколи не втручалася і не втручається у внутрішні справи, тим більше у виборчі процеси інших країн».