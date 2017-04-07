Кандидата в президенти Франції обсипали борошном у Страсбурзі

Невідомий обсипав борошном кандидата в президенти Франції Франсуа Фійона. Інцидент стався в Страсбурзі, передає LB.ua.

Чоловік у футболці з написом "Студенти з Фійоном" висипав на політика пакет борошна, коли той проходив на сцені, щоб виступити перед присутніми.

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З невеликим запізненням Фійон все-таки виступив перед своїми прихильниками. Молодий чоловік, який висипав борошно на Фійона, був затриманий охороною.

Раніше УНІАН повідомляв, що кандидат в президенти Франції Еммануель Макрон став "жертвою" яєчної атаки. Невідомий кинув яйце в обличчя політику, коли той розмовляв. Охоронець Макрона після цього миттєво закрив руками його голову.