Російський "Адмирал Григорович" з крилатими ракетами наближається до берегів Сирії - ЗМІ

Новітній фрегат Чорноморського флоту «Адмирал Григорович» попрямував в пункт матеріально-технічного забезпечення ВМФ Росії в сирійському порту Тартус на Середземному морі.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело.

«В рамках походу російський корабель, озброєний крилатими ракетами «Калібр», здійснить візит в пункт МТЗ в сирійському Тартусі», — сказало джерело.

Зазначається, що тривалість перебування фрегата біля берегів Сирії «залежить від обстановки, але в будь-якому випадку складе більше одного місяця».

Як повідомляв УНІАН, США завдали ракетного удару по авіабазі в Сирії у відповідь на можливу атаку з використанням хімічної зброї на місто, яке утримують повстанці. Пентагон заявив, що 59 крилатих ракет «Томагавк» були випущені о 4.40 за сирійським часом з есмінців в східній частині Середземного моря.

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Президент США Дональд Трамп пояснив, що діяв в «життєво важливих інтересах національної безпеки Америки», щоб запобігти використання хімічної зброї. За його словами, база, з якої завдали удар, була точкою старту для хімічної атаки. Як повідомило Reuters з посиланням на сирійське державне інформаційне агентство SANA, в результаті ракетного удару США загинули дев'ять цивільних осіб, в тому числі четверо дітей.

За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, в результаті хімічної атаки в місті Хан-Шейхун 4 квітня загинули 72 людини.