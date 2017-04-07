У Стокгольмі поліція затримала терориста, який вантажівкою в'їхав у натовп (фото)
Офіційного підтвердження цієї інформації немає.
Поліція затримала підозрюваного в наїзді вантажівкою на людей в Стокгольмі, повідомляє Медуза з посиланням на телеканал SVT.
Aftonbladet з посиланням на очевидців повідомляє, що неподалік від місця події був затриманий чоловік.
Користувач Twitter @Nivodius опублікував фото нібито з затриманим.
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One of the suspects #Drottninggatan#svpol#migpol#PrayForStockholm#Sweden#Stockholm#Detnyalandetpic.twitter.com/wtXBDfiJFz— Nivo (@Nivodius) April 7, 2017
Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.
Поліцейські підтвердили, що в результаті події загинули три людини і вісім постраждали.
Як повідомляв УНІАН, у Стокгольмі вантажівка в'їхала у натовп. Інцидент стався близько 15:00 за місцевим часом на пішохідній вулиці Дроттнінггатан (Королівській вулиці).
Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен заявив, що наїзд вантажівки на натовп людей у центрі Стокгольма є терористичною атакою.