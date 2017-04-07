У Стокгольмі поліція затримала терориста, який вантажівкою в'їхав у натовп (фото)

Поліція затримала підозрюваного в наїзді вантажівкою на людей в Стокгольмі, повідомляє Медуза з посиланням на телеканал SVT.

Aftonbladet з посиланням на очевидців повідомляє, що неподалік від місця події був затриманий чоловік.

Користувач Twitter @Nivodius опублікував фото нібито з затриманим.

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Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

Поліцейські підтвердили, що в результаті події загинули три людини і вісім постраждали.

Як повідомляв УНІАН, у Стокгольмі вантажівка в'їхала у натовп. Інцидент стався близько 15:00 за місцевим часом на пішохідній вулиці Дроттнінггатан (Королівській вулиці).

Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен заявив, що наїзд вантажівки на натовп людей у центрі Стокгольма є терористичною атакою.