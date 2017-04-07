Під час ракетних ударів на базі Асада перебували російські військові - ЗМІ

На території сирійської авіабази Шайрат під час удару США перебували російські військові.

Про це повідомляє РБК з посиланням на джерело в сирійській армії.

Раніше про те, що США попередила Росію про атаку з метою уникнути жертв серед росіян, повідомив Пентагон.

Американські військові попередили російську сторону про підготовку ударів по сирійській авіабазі Шайрат, повідомив 7 квітня представник Пентагону. Американські військові планувальники взяли запобіжні заходи, щоб звести до мінімуму ризик для російського або сирійського персоналу на аеродромі, говориться в повідомленні Міноборони США.

Те, що США зробили зусилля, щоб при ударі по сирійському аеродрому не було жертв серед військовослужбовців Росії в Сирії, повідомив CNN радник президента США з національної безпеки генерал Герберт Макмастер. США «намагалися по можливості уникнути жертв з російської сторони», - цитує телеканал CNN заяву Макмастера.

Як повідомляв УНІАН, США завдали ракетного удару по авіабазі в Сирії у відповідь на можливу атаку з використанням хімічної зброї на місто, яке утримують повстанці. Пентагон заявив, що 59 крилатих ракет «Томагавк» були випущені в\о 4.40 за сирійським часом з есмінців в східній частині Середземного моря.

Президент США Дональд Трамп пояснив, що діяв в «життєво важливих інтересах національної безпеки Америки», щоб запобігти використанню хімічної зброї. За його словами, база, з якої завдали удар, була точкою старту для хімічної атаки. Як повідомило Reuters з посиланням на сирійське державне інформаційне агентство SANA, в результаті ракетного удару США загинули дев'ять цивільних осіб, в тому числі четверо дітей. За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, в результаті хімічної атаки в місті Хан-Шейхун 4 квітня загинули 72 людини.