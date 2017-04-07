Під час ракетних ударів на базі Асада перебували російські військові - ЗМІ
При цьому американські військові попередили російську сторону про підготовку ударів по сирійській авіабазі Шайрат.
На території сирійської авіабази Шайрат під час удару США перебували російські військові.
Про це повідомляє РБК з посиланням на джерело в сирійській армії.
Раніше про те, що США попередила Росію про атаку з метою уникнути жертв серед росіян, повідомив Пентагон.
Американські військові попередили російську сторону про підготовку ударів по сирійській авіабазі Шайрат, повідомив 7 квітня представник Пентагону. Американські військові планувальники взяли запобіжні заходи, щоб звести до мінімуму ризик для російського або сирійського персоналу на аеродромі, говориться в повідомленні Міноборони США.
Те, що США зробили зусилля, щоб при ударі по сирійському аеродрому не було жертв серед військовослужбовців Росії в Сирії, повідомив CNN радник президента США з національної безпеки генерал Герберт Макмастер. США «намагалися по можливості уникнути жертв з російської сторони», - цитує телеканал CNN заяву Макмастера.
Як повідомляв УНІАН, США завдали ракетного удару по авіабазі в Сирії у відповідь на можливу атаку з використанням хімічної зброї на місто, яке утримують повстанці. Пентагон заявив, що 59 крилатих ракет «Томагавк» були випущені в\о 4.40 за сирійським часом з есмінців в східній частині Середземного моря.
Президент США Дональд Трамп пояснив, що діяв в «життєво важливих інтересах національної безпеки Америки», щоб запобігти використанню хімічної зброї. За його словами, база, з якої завдали удар, була точкою старту для хімічної атаки. Як повідомило Reuters з посиланням на сирійське державне інформаційне агентство SANA, в результаті ракетного удару США загинули дев'ять цивільних осіб, в тому числі четверо дітей. За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, в результаті хімічної атаки в місті Хан-Шейхун 4 квітня загинули 72 людини.