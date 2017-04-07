Пентагон взявся за Росію в розслідуванні справи про хімічну атаку в Сирії

Високопоставлені чиновники в Пентагоні заявили, що США ведуть розслідування того, чи була як-небудь причетна Росія до хімічної атаки ВПС Сирії проти мирних жителів в Ідлібі.

Про це повідомляє Associated Press.

За словами чиновників відомства, Росія не змогла проконтролювати дії сирійського уряду, що призвело до того, що режим президента Башара Асада застосував хімічну зброю.

Згідно з інформацією неназваних чиновників міноборони США, безпілотник, що належить або Росії, або Сирії, пролітав над місцем хімічної атаки 4 квітня, після події.

При цьому безпілотник повернувся ще раз на місце, вже коли мирні жителі йшли від місця події в найближчу лікарню для отримання допомоги.

Чиновники відзначили, що незабаром після цього по лікарні було завдано авіаудару. На їхню думку, такі дії могли бути спрямовані на те, щоб приховати докази хіматаки.

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Влада Сирії заперечує свою причетність до хіматаки. Міноборони Росії заявляло, що сирійська авіація завдала удару по складу терористів в Ідлібі, а на його території знаходилися цехи з виробництва отруйних речовин.

Як повідомляв УНІАН, США завдали ракетного удару по авіабазі в Сирії у відповідь на можливу атаку з використанням хімічної зброї на місто, яке утримують повстанці.

Пентагон заявив, що 59 крилатих ракет «Томагавк» були випущені о 4.40 по сирійському часу з есмінців в східній частині Середземного моря.

Президент США Дональд Трамп пояснив, що діяв в «життєво важливих інтересах національної безпеки Америки», щоб запобігти використанню хімічної зброї. За його словами, база, з якої завдали удар, була точкою старту для хімічної атаки. Як повідомило Reuters з посиланням на сирійське державне інформаційне агентство SANA, в результаті ракетного удару США загинули дев'ять цивільних осіб, в тому числі четверо дітей. За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, в результаті хімічної атаки в місті Хан-Шейхун 4 квітня загинули 72 людини.