У США розглядають можливість ліквідації лідера КНДР Кім Чен Ина - ЗМІ

Рада національної безпеки при президентові США представила Дональду Трампу сценарії протидії ядерній програмі КНДР. Про це повідомляє телеканал NBC News з посиланням на джерела в американській розвідці і Пентагоні.

У Білому домі сподіваються, що Китай зможе використати свій вплив і переконати Пхеньян відмовитися від розвитку його ядерної програми, однак якщо цього не відбудеться, то Вашингтону доведеться вдатися до інших варіантів.

Зокрема, розглядається фізичне усунення лідера КНДР Кім Чен Ина та інших високопосадовців, під контролем яких знаходиться ядерна програма країни.

Також можливе розміщення ядерних бомб на південь від 38-ї паралелі. 25 років тому США повністю прибрали зброю масового ураження з Південної Кореї, і одним із варіантів передбачається його повернення на військову базу Осан, що менше ніж в 70 кілометрах від Сеула.

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Ще одним варіантом є таємні операції по проникненню американського та південнокорейського спецназу в КНДР для здійснення диверсій, зокрема, підриву мостів для блокування мобільних ракетних установок.

Представлені сценарії є частиною плану по прискореному перегляду політики Північної Кореї, який був підготовлений перед зустріччю Трампа з головою Китаю Сі Цзиньпинем.