У Канаді через сходження снігової лавини загинули четверо туристів

У Канаді на горі Харві зійшла снігова лавина, як інформує Тhe globe and mail.

Через сходження снігової лавини загинули четверо туристів. Група з п'яти туристів була у поході, коли зійшла снігова лавина. Пошуково-рятувальні бригади шукали їх кілька годин.

Наразі безвісти зниклою вважається одна людина.

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До пошукових робіт долучилися 19 добровольців та два вертольоти.

Імена загиблих поки не розголошують, аж поки не будуть сповіщені всі члени родин покійних.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у результаті сходження лавини в Японії постраждали десятки людей